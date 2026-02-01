Incidente fuori dalla scuola | bimbo urtato da un' auto finisce in codice giallo

Un bambino di nome Marco è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a piedi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Maria Malinbran, poco dopo le 16. Il bambino è stato portato subito in ospedale con il codice giallo, ma le sue condizioni non sono gravi. La macchina si è fermata subito, e sul posto sono arrivati i soccorritori. Ora gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L'incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di venerdì, in un'area già al centro di diverse segnalazioni. I residenti: "La sicurezza non può più aspettare" È stato l'ennesimo incidente a far traboccare il vaso. Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16, un bambino è stato urtato da un'auto mentre si trovava a piedi in via Maria Malinbran, rimediando una corsa in ospedale in codice giallo. L'episodio, ttuttavia, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e soprattutto, è solo l'ultimo episodio dei tanti avvenuti fuori dalla scuola primaria Bertolotti: area da tempo al centro di segnalazioni e proteste.

