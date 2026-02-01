Incidente fuori dalla scuola | bimbo urtato da un' auto finisce in codice giallo

Da bresciatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di nome Marco è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a piedi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Maria Malinbran, poco dopo le 16. Il bambino è stato portato subito in ospedale con il codice giallo, ma le sue condizioni non sono gravi. La macchina si è fermata subito, e sul posto sono arrivati i soccorritori. Ora gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L'incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di venerdì, in un'area già al centro di diverse segnalazioni. I residenti: "La sicurezza non può più aspettare" È stato l'ennesimo incidente a far traboccare il vaso. Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16, un bambino è stato urtato da un'auto mentre si trovava a piedi in via Maria Malinbran, rimediando una corsa in ospedale in codice giallo. L'episodio, ttuttavia, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e soprattutto, è solo l'ultimo episodio dei tanti avvenuti fuori dalla scuola primaria Bertolotti: area da tempo al centro di segnalazioni e proteste.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Maria Malinbran

Grave incidente in via San Girolamo: auto finisce fuori strada, codice rosso per una ventenne

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Maria Malinbran

Argomenti discussi: Incidente fuori dalla scuola: bimbo urtato da un'auto finisce in codice giallo - BresciaToday; Incidente fuori dalla scuola, i cittadini di Fornaci rilanciano la richiesta di un nuovo parcheggio per tutelare i bambini; Incidente fuori dalla scuola: bimbo urtato da un'auto finisce in codice giallo; Furti nelle auto fuori da scuola: Non ci sono mai i controlli.

incidente fuori dalla scuolaIncidente fuori dalla scuola: bimbo urtato da un'auto finisce in codice gialloL'incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di venerdì, in un'area già al centro di diverse segnalazioni. I residenti: La sicurezza non può più aspettare ... bresciatoday.it

Incidente fuori dalla scuola, i cittadini di Fornaci rilanciano la richiesta di un nuovo parcheggio per tutelare i bambiniUn nuovo incidente fuori da scuola ha riacceso il dibattito (e le polemiche) nel quartiere di Fornaci. Intorno alle 16, infatti, si è verificato un ... bsnews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.