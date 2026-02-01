Incidente di un escursionista in forra | il difficile recupero dei soccorritori per consegnarlo all’e

Un escursionista è stato tratto in salvo ieri pomeriggio nella Forra di Prodo, in Umbria. L’uomo, rimasto ferito in modo serio dopo una caduta, è stato raggiunto dai soccorritori con fatica. La zona è difficile da percorrere e ha richiesto un intervento complesso: i tecnici hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire a portarlo via. Ora si trova in ospedale, in condizioni critiche.

Un escursionista è stato soccorso in condizioni critiche nella Forra di Prodo, in Umbria, dopo un incidente verificatosi domenica 1 febbraio 2026. L’uomo, un appassionato di percorsi naturali, si è ferito durante il cammino in un tratto impervio della gola, rendendo impossibile il proseguimento del percorso da solo. Le forze del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu) sono intervenute alle 13, iniziando immediatamente le operazioni di ricerca e recupero. Il terreno accidentato, con pareti verticali, salti di roccia e cascate, ha reso il tragitto estremamente complesso. I tecnici specializzati in soccorso in forra hanno raggiunto il paziente in un’area difficile da accesso, dove hanno applicato un’immobilizzazione su barella adatta a percorsi stretti e instabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

