Incidente alla rotonda di Casnigo auto si ribalta | donna in ospedale Illeso il figlio 15enne - Foto

Questa mattina, un incidente si è verificato alla rotonda di Casnigo, sulla strada 671 vicino a Paganessi Auto. Un’auto si è ribaltata, ferendo una donna di 55 anni che è stata portata in ospedale. Il suo figlio di 15 anni era con lei e è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la zona e portare la donna in pronto soccorso.

LO SCHIANTO. Una donna di 55 anni ha perso il controllo del veicolo sulla 671 all'altezza di Paganessi Auto. Il mezzo ha urtato un muretto e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Incidente nel pomeriggio di domenica 1 febbraio alla rotonda di Casnigo, nei pressi di Paganessi auto. Intorno alle 17 una donna di 55 anni, residente a Bergamo, alla guida di una Mercedes GLC, ha perso il controllo del veicolo per cause in via di accertamento. L'auto ha urtato un muretto a lato della carreggiata, ribaltandosi su un fianco. La conducente è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Piario in codice verde.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, a Oleggio, un’auto si è schiantata e si è ribaltata sulla rotonda di via Valsesia, davanti alla caserma dei carabinieri.

