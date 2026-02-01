Inchiesta sul Comune di Arpaia | assolti sindaco e vice 58enne prosciolto per prescrizione

Si chiude in tribunale una delle vicende giudiziarie più lunghe e complicate che ha coinvolto il Comune di Arpaia. Dopo anni di inchieste, il sindaco e il suo vice sono stati assolti. La decisione definitiva è arrivata in Appello, con un 58enne prosciolto per prescrizione. La vicenda ha tenuto banco per molto tempo tra le discussioni dei cittadini e le aule di giustizia.

Si chiude in Appello una delle più note e complesse vicende giudiziarie che negli anni scorsi ha interessato il Comune di Arpaia. La Corte d'Appello di Napoli ha infatti dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Vincenzo D'Onofrio, 58 anni, noto come "O' Mangiavatt", nell'ambito dell'inchiesta che aveva coinvolto anche amministratori comunali e altri soggetti. D'Onofrio, pluripregiudicato, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Benevento alla pena di quattro anni di reclusione per estorsione, violenza privata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

