Incendio su un pullman con a bordo 37 turisti partiti da Napoli | provvidenziali i soccorsi

Questa mattina un pullman con 37 turisti partiti da Napoli si è incendiato sull’autostrada A16, in provincia di Avellino. Le fiamme sono divampate mentre il bus viaggiava verso Matera. Fortunatamente, i soccorsi sono arrivati in tempo e hanno evitato il peggio. Nessuno si è fatto male, ma l’autobus è andato completamente distrutto. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme e chiarivano cosa fosse successo. La polizia ora indaga sulle cause dell’inc

Un pullman, con a bordo 37 turisti diretti da Napoli a Matera, è stato interessato questa mattina da un incendio divampato durante il viaggio sull’autostrada A16, nell'avellinese. Sul posto - riferisce AvellinoToday - sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della polizia stradale di Avellino, che hanno coordinato le operazioni di evacuazione dei passeggeri. Contemporaneamente sono giunte due squadre del GSA antincendio, provenienti da Avellino Est e Benevento, che hanno provveduto ad arginare e spegnere le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse ad altre parti del mezzo o dell’area circostante.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Matera Incendio su pullman Napoli-Matera: panico sull’A16, soccorsi tempestivi salvano 37 turisti Questa mattina, sull’autostrada A16, si è sviluppato un incendio a bordo di un pullman che viaggiava tra Napoli e Matera. Ultras Lazio e Napoli, tensioni in autostrada: il blitz della polizia a bordo di un pullman Nella notte tra Lazio e Napoli, tensioni tra ultras hanno portato a un intervento della Polizia di Stato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Matera Argomenti discussi: Incendio in un negozio di bici a Milano, evacuato stabile; Tetti in fiamme, un rogo ogni due giorni; Autobus in fiamme alla stazione di Orte: restano una carcassa e tanta paura; Galleria Vinci e cantieri: Sospendere i pedaggi. Incendio su un pullman con a bordo 37 turisti partiti da Napoli: provvidenziali i soccorsiUn pullman, con a bordo 37 turisti diretti da Napoli a Matera, è stato interessato questa mattina da un incendio divampato durante il viaggio sull’autostrada A16, nell'avellinese. napolitoday.it Autobus in fiamme sulla Napoli-Bari: passeggeri fuggono tra le autoPaura sull’autostrada Napoli-Bari per un incendio su un pullman turistico: i 28 passeggeri riescono a scendere e mettersi in salvo prima del rogo. Paura lungo l’autostrada A16: bus in fiamme prima del ... msn.com A dare l'allarme dell'incendio che ha distrutto il tetto di un'abitazione del centro storico di Sovere è stato un ragazzo che stava aspettando il pullman per andare a scuola - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.