Incendio nella casa abbandonata concluse le operazioni dei pompieri

Questa mattina a Riva del Garda è scoppiato un incendio in una casa abbandonata. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme in circa un’ora. Nessuno è rimasto ferito, ma l’allarme ha fatto scattare l’intera comunità. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 9, lasciando dietro di sé solo qualche danno e molta paura tra i residenti.

Sono durate all'incirca un'ora le operazioni di spegnimento di un incendio che sabato mattina, 31 gennaio 2026, ha messo in allarme gli abitanti di Riva del Garda. Le fiamme sono divampate in un edificio abbandonato non distante dal parcheggio dell'ex ospedale che, da tempo, è occupato da persone.

