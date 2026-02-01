Incarico per la poetessa aullese Marina Pratici all’Università Internazionale Europea Ciesart

La poetessa aullese Marina Pratici è stata nominata vicerettore responsabile del Dipartimento di Formazione permanente dell’Università Internazionale Europea Ciesart, con sede a Barcellona. Un incarico importante che riconosce il suo lavoro e la sua esperienza nel campo dell’educazione e della cultura. La Pratici continuerà a portare avanti il suo impegno anche fuori dai confini italiani.

La scrittrice aullese Marina Pratica è stata infatti nominata vicerettore responsabile del Dipartimento di Formazione permanente dell'Università Internazionale Europea Ciesart (UIEC), con sede centrale a Barcellona, in Spagna. Ma gli incarichi illustri non finiscono qua: Marina Pratici è stata, anche, nominata presidente del Premio di Arte Letteraria "Juan Montalvo", un evento letterario storico, promosso dal Consolato generale dell'Ecuador a Milano e dal Centro Ecuadoriano d'Arte e Cultura, che vanta la presenza di Guaman Jara Allende, presidente di giuria, e di Giuliano Ottaviano quale padrino.

