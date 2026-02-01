L’inaugurazione della mostra “HeART of Gaza” si terrà dal 31 gennaio al 14 febbraio nella Biblioteca Comunale di Casal Velino. L’esposizione mette in mostra opere d’arte che vogliono lanciare un messaggio di pace, invitando i visitatori a riflettere e a sperare in un futuro migliore per Gaza. La città si prepara ad accogliere gli artisti e i visitatori in un momento di confronto e solidarietà.

Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Salvitelle, 480 abitanti, molti over 65, costretti a fare la spesa altrove. Ma qualcosa sta cambiando Dal 31 gennaio al 14 febbraio, la Biblioteca Comunale di Casal Velino, situata in via Ardisani snc presso gli impianti sportivi, ospiterà la mostra “HeART of Gaza”. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Inaugurazione della Mostra “HeART of Gaza” a Casal Velino: Un Appello alla Pace attraverso l’Arte

Approfondimenti su Casal Velino

A Casal Velino prende il via la mostra “HeART of Gaza”, aperta dal 31 gennaio al 14 febbraio presso la Biblioteca Comunale.

T-Alento, progetto di Antonio Ievolella, valorizza Casal Velino attraverso l’arte contemporanea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Casal Velino

Argomenti discussi: Lagalla alla mostra fotograficaHeart of Gaza al Gonzaga: Abbiamo il dovere di educare alla pace; Palermo: il sindaco Lagalla inaugura la mostra ''Heart of Gaza'' all'Istituto Gonzaga; HeART of Gaza: ad Acerra l'arte dei bambini diventa ponte di pace nel Giorno della Memoria; Cosa fare a Palermo nel weekend dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026: dal Rocky Horror Show a HeArt of Gaza.

HeART of Gaza: ad Acerra l’arte dei bambini diventa ponte di pace nel Giorno della MemoriaAll’interno di questo percorso si è inserita l’inaugurazione della mostra HeART of Gaza – L’arte dei bambini dal genocidio, ospitata nell’Aula Magna della ... napolivillage.com

Trasformare il dolore in espressione: alla Passerini aperta la mostra HeART of Gaza fotogalleryTrasformare il dolore in espressione, la paura in testimonianza, ha aperto i battenti il 20 gennaio alla Passerini Landi la mostra HeART of Gaza. La ... piacenzasera.it

Qui il mare non si guarda. Si vive. Appartamento Zio Attilio – Marina di Casal Velino Un appartamento fronte mare con terrazzo panoramico e spiaggia privata, tra Marina di Casal Velino e Pioppi. Una posizione rara, ideale per coppie e famiglie fino a 4 pe - facebook.com facebook