In Truffaut recensore cova l’autore

Alla fine dell’inverno del 1952, un giovane di vent’anni si sistema in una mansarda a Bry-sur-Marne, ospite di André e Janine Bazin. È un periodo difficile per lui, ha già attraversato molte esperienze dolorose e si chiede cosa lo aspetti. In questa fase della sua vita, comincia a scrivere recensioni e si avvicina al mondo del cinema, iniziando a scoprire il suo talento e il suo futuro come regista.

Letteratura cinematografica Lang, Hitchcock, Hawks, Aldrich, Fuller, Rossellini. Gli articoli «da critico» 1954-'58 del futuro regista per «Arts»: «Il cinema secondo me», il Saggiatore Il ventenne che alla fine dell'inverno del 1952 dorme a Bry-sur-Marne nella mansarda di André e Janine Bazin ha già vissuto molte vite, perlopiù dolorose, e si chiede se abbia senso continuare a vivere. È stato un figlio non voluto e trascurato, incerto su chi sia il suo padre biologico; uno studente fallimentare, che si è fatto forza solo grazie a un amico del cuore; poi un ospite di riformatòri, un facchino, un soldato di stanza in Indocina e processato per diserzione.

