Domani, lunedì 2 febbraio, i lettori de La Nazione troveranno in edicola un regalo speciale con il giornale. Acquistando il quotidiano, riceveranno in omaggio l’agenda QN “365 giorni di buone notizie”, valida fino a febbraio 2027. Un’opportunità per annotare impegni e pensieri per un lungo periodo, senza spendere un euro in più.

Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani, lunedì 2 febbraio, acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. Questa non è una semplice agenda, ma un invito a prendersi cura di sé. È stata pensata per accompagnarvi per tutto il 2026, in un formato pratico (14x19 cm), l’agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare anche i momenti di relax. Il percorso inizia a febbraio 2026 e accompagna fino a febbraio 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In regalo l’agenda de La Nazione . Arriva fino a febbraio 2027

Approfondimenti su La Nazione Agenda

Domani a Pistoia, i lettori de La Nazione potranno portare a casa l’agenda “365 giorni di buone notizie”.

Domani i lettori de La Nazione potranno ricevere in regalo l’agenda “365 giorni di buone notizie”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su La Nazione Agenda

Argomenti discussi: In regalo l’agenda de La Nazione. Custode preziosa fino a febbraio 2027; Arriva in edicola l’agenda di Qn-il Resto del Carlino ‘365 giorni di buone notizie’: ecco quando; In regalo l’agenda de La Nazione . Arriva fino a febbraio 2027; La nostra agenda gratis in edicola.

Agenda QN in regalo domani ai lettori. Gratis ’365 giorni di buone notizie’Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani, lunedì, acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN 365 giorni di buone notizi ... lanazione.it

L’agenda in regalo con il giornaleUn appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani acquistando in edicola il giornale i nostri ... msn.com

Napoli: un colpo dalla Nazionale italiana Conte euforico, perfetto per il suo 3-4-3: "È una freccia, lo voglio il 31 gennaio" Colpo a gennaio, De Laurentiis fa un grande regalo ai tifosi: https://bit.ly/4pXW69V - facebook.com facebook