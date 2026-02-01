In regalo l’agenda de La Nazione Arriva fino a febbraio 2027

Da lanazione.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, lunedì 2 febbraio, i lettori de La Nazione troveranno in edicola un regalo speciale con il giornale. Acquistando il quotidiano, riceveranno in omaggio l’agenda QN “365 giorni di buone notizie”, valida fino a febbraio 2027. Un’opportunità per annotare impegni e pensieri per un lungo periodo, senza spendere un euro in più.

Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani, lunedì 2 febbraio, acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. Questa non è una semplice agenda, ma un invito a prendersi cura di sé. È stata pensata per accompagnarvi per tutto il 2026, in un formato pratico (14x19 cm), l’agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare anche i momenti di relax. Il percorso inizia a febbraio 2026 e accompagna fino a febbraio 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

