In memoria di Claudio Carlomagno commozione a Anguillara per i funerali dei genitori

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata di grande emozione, ad Anguillara Sabazia si sono tenuti i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, ricordando il giovane studente ucciso a Roma nel 2018. La chiesa era piena di persone che hanno voluto rendere omaggio alla coppia e condividere il dolore per questa perdita. La cerimonia è stata un momento di ricordo e di vicinanza, con amici e parenti che hanno espresso il loro affetto e solidarietà.

A Anguillara Sabazia, nella provincia di Roma, si sono svolti i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, il giovane studente universitario ucciso a Roma nel 2018 durante un’aggressione a colpi di coltello. La cerimonia, tenutasi nella chiesa di San Giovanni Battista, ha attirato un folto numero di persone: familiari, amici, ex compagni di scuola e cittadini che hanno voluto rendere omaggio al giovane e ai suoi genitori, persone colpite da un dolore profondo che ha segnato per sempre la comunità. La giornata è stata caratterizzata da un clima di grande commozione, con molti presenti che hanno portato fiori, scritti e foto di Claudio, ricordandone la personalità gentile, il senso del dovere e la passione per la vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

in memoria di claudio carlomagno commozione a anguillara per i funerali dei genitori

© Ameve.eu - In memoria di Claudio Carlomagno, commozione a Anguillara per i funerali dei genitori

Approfondimenti su Claudio Carlomagno

Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno: “Grande commozione”

Una folla si è radunata questa mattina nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno.

Femminicidio Federica Torzullo, domani ad Anguillara i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno

Domani ad Anguillara si terranno i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Claudio Carlomagno

Argomenti discussi: Giornata della Memoria, Canale 5 ricorda la Shoah con il film di Claudio Bisio; Claudio Carlomagno ha chiamato un complice? L'analisi del telefonino per ricostruire la notte del delitto. Il suo legale: Pentito di quanto ha fatto; Iniziativa in ricordo dell’eroe Claudio Sacchelli; La Memoria oggi secondo Claudio Vercelli: Ai giovani si trasmetta la complessità della storia.

Giornata della Memoria: su Vatican News il tributo di Claudio Bottini a don Gaetano Tantalo, il Giusto marsicanoMarsica - In occasione del 27 Gennaio, Giorno della Memoria 2026, il portale ufficiale della Santa Sede, Vatican News, ha pubblicato un’importante riflessione a firma di Giovanni Claudio Bottini, ... terremarsicane.it

in memoria di claudioLutto, Putignano e Alberobello si fermano in memoria di Claudio SalamidaLutto cittadino ad Alberobello e a Putignano nella giornata del 20 gennaio, in occasione delle esequie di Claudio Salamida, morto sul lavoro negli stabilimenti ex-Ilva di Taranto. I funerali si ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.