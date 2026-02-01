In memoria di Claudio Carlomagno commozione a Anguillara per i funerali dei genitori

In una giornata di grande emozione, ad Anguillara Sabazia si sono tenuti i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, ricordando il giovane studente ucciso a Roma nel 2018. La chiesa era piena di persone che hanno voluto rendere omaggio alla coppia e condividere il dolore per questa perdita. La cerimonia è stata un momento di ricordo e di vicinanza, con amici e parenti che hanno espresso il loro affetto e solidarietà.

A Anguillara Sabazia, nella provincia di Roma, si sono svolti i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, il giovane studente universitario ucciso a Roma nel 2018 durante un'aggressione a colpi di coltello. La cerimonia, tenutasi nella chiesa di San Giovanni Battista, ha attirato un folto numero di persone: familiari, amici, ex compagni di scuola e cittadini che hanno voluto rendere omaggio al giovane e ai suoi genitori, persone colpite da un dolore profondo che ha segnato per sempre la comunità. La giornata è stata caratterizzata da un clima di grande commozione, con molti presenti che hanno portato fiori, scritti e foto di Claudio, ricordandone la personalità gentile, il senso del dovere e la passione per la vita.

