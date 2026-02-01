In lode di AJ Styles Elogio del Fenomenale

AJ Styles ha dimostrato ancora una volta di essere un vero fenomeno nel mondo del wrestling. Non si tratta di un titolo dato per fama, ma di una realtà che si vede sul ring. In ogni match si vede la sua forza, la sua tecnica e la sua passione. La sua carriera parla da sé e i fan non smettono di seguirlo, affascinati dalla sua costanza e dalla sua capacità di sorprendere.

AJ Styles è stato Fenomenale, per davvero. Non per autocelebrazione, non perché quel sostantivo gli sia stato appiccicato addosso dai comparti federativi delle varie federazione in cui ha militato, ma perché non esisteva un altro modo onesto per definirlo. Fenomenale era ciò che faceva sul ring, la naturalezza con cui rendeva complesso ciò che per altri era impossibile, la capacità di adattarsi a ogni epoca, stile, avversario, senza mai perdere identità, l’abilità straordinaria di tirare fuori un bel match contro chiunque si trovasse di fronte. E Fenomenale è stato il suo match di ritiro contro Gunther, elevando il Ring General a monster heel più di quanto già non fosse ( leggi qui).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La WWE ha annunciato una cintura commemorativa per il decimo anniversario di AJ Styles, in vista del suo prossimo ritiro previsto per il 2026.

La TNA ha annunciato il ritorno di AJ Styles, che farà nuovamente visita alla federazione dopo la sua ultima apparizione a Slammiversary quest'estate.

