Nel corso dell’ultimo anno, in Iran, si sono verificati arresti e torture che hanno portato alla morte di oltre 30.000 persone. La repressione del regime della Repubblica Islamica continua a colpire duramente chi manifesta o si oppone al governo. La comunità internazionale viene ora sollecitata a intervenire e a sostenere chi chiede libertà e diritti.

È stato detto durante una manifestazione a sostegno del popolo iraniano, che ha avuto luogo in piazza Ponterosso ieri, sabato 31 gennaio “Dal 28 dicembre 2025 a oggi, oltre 30.000 persone sono state uccise dal regime della Repubblica Islamica. In Iran, nei ruscelli, al posto dell’acqua scorre il sangue”. È stato detto durante una manifestazione a sostegno del popolo iraniano, che ha avuto luogo in piazza Ponterosso ieri, sabato 31 gennaio. Circa un centinaio di persone, molte delle quali di nazionalità iraniana, hanno letto testimonianze in merito alla situazione del loro paese. “La Repubblica Islamica ha cercato di isolare l’Iran dal mondo e di seppellire la verità nel silenzio”, anche attraverso “le forze di sicurezza controllano i telefoni cellulari delle persone per strada.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Iran Repression

Negli ultimi due giorni, in Iran, si sono registrate oltre 30.

Secondo quanto riportato dalla rivista Time, tra l’8 e il 9 gennaio in Iran si potrebbero essere verificati oltre 30.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iran Repression

Argomenti discussi: Iran, il massacro dei manifestanti non bloccherà il cammino verso la libertà; IRAN - Rapporto IHR sul 33° giorno di proteste: arresti, detenzioni in isolamento e persone scomparse; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici; Iran: repressione militare per nascondere i massacri dei manifestanti.

In Iran arresti e torture e 30mila morti. Chiediamo sostegno internazionale (VIDEO)È stato detto durante una manifestazione a sostegno del popolo iraniano, che ha avuto luogo in piazza Ponterosso ieri, sabato 31 gennaio ... triesteprima.it

Iran, portaerei USA in Medio Oriente/ Trump accordo vicino. Repressione choc: 30mila morti, 41mila arrestiAttacco USA all'Iran tra certezze e dubbi: cosa succede. Il dialogo tentato da Trump, le minacce di Khamenei e i dati aberranti sulla repressione ... ilsussidiario.net

La Spezia si mobilita per l’Iran: cartelli gialli e lo slogan “Shame” al presidio cittadino Associazioni, sindacati e forze politiche rilanciano l’appello: “Non possiamo ignorare repressione, arresti ed esecuzioni”. - facebook.com facebook

Iran: almeno 5 mila morti accertati e oltre 26 mila arresti dall’inizio delle proteste x.com