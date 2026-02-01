in europa 1 volo su 4 in ritardo in italia in estate picco di 1 su 3

In Europa, uno su quattro voli arriva in ritardo. La situazione si aggrava in Italia durante l’estate, quando il ritardo tocca quasi un volo su tre. I passeggeri affrontano spesso ritardi e disagi, mentre le compagnie aeree cercano di gestire il traffico sempre più congestionato.

Ogni quattro voli in Europa, uno parte in ritardo. Il dato emerge da un’analisi sui tempi di volo nel continente, che evidenzia un sistema aereo in costante tensione. In Italia, il problema si acuisce durante la stagione estiva, quando il ritardo colpisce una volta su tre voli. I dati, raccolti da fonti indipendenti sul traffico aereo, mostrano un trend preoccupante, soprattutto nei principali scali nazionali. Le cause sono molteplici: sovraccarico delle infrastrutture, mancanza di coordinamento tra le compagnie e le autorità aeroportuali, e un sistema di gestione del traffico aereo che fatica a tenere il passo con l’aumento dei passeggeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

