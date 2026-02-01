In campo alle 15 Montefano con l’Urbino una partita chiave

Da sport.quotidiano.net 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 scende in campo Montefano contro Urbino, in una partita che potrebbe essere decisiva per la classifica. I giocatori sanno che una vittoria potrebbe allontanarli dalle zone più pericolose e dare una spinta importante in vista dei prossimi match. La tensione è alta, e tutti si aspettano una gara intensa.

"Ci attende una gara significativa perché può segnare quel solco significativo dalla zona calda della classifica". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, guarda con attenzione al match casalingo delle 15 con l’ Urbino. "Giochiamo in casa – aggiunge – una partita a cui i tifosi tengono in particolare e dobbiamo sfruttare la spinta emotiva che ci danno per mettere un altro mattone sul discorso salvezza ". Gli ospiti sono animati da spirito di rivalsa dopo la pesante sconfitta (0-6 con il K Sport). "Di certo Mariani avrà preparato la gara nei dettagli e questo deve farci alzare il livello di attenzione anche perché davanti hanno molta qualità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

in campo alle 15 montefano con l8217urbino una partita chiave

© Sport.quotidiano.net - In campo alle 15. "Montefano, con l’Urbino una partita chiave»

Approfondimenti su Montefano Urbino

Fermignanese, a Montefano è dura. Urbino, c’è la capolista

C’È da prepararsi per l’Urbino. Simone Bonacci: "Montefano, siamo quarti ma pensiamo a salvarci»

Il Montefano si prepara alla sfida contro l’Urbino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.