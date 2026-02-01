Impianto di atletica Si parte con l’assistenza

Il Comune di Monte Argentario ha deciso di affidare un servizio di assistenza archeologica durante i lavori di costruzione dell’impianto di atletica leggera in località Le Piane. Le operazioni sono partite da poco e il team di esperti seguirà da vicino ogni fase dei lavori per evitare problemi di carattere archeologico. La presenza di professionisti specializzati garantirà che lo sviluppo dell’impianto proceda senza intoppi, rispettando le eventuali scoperte storiche sotto terra.

MONTE ARGENTARIO Il Comune di Monte Argentario ha affidato un servizio di assistenza archeologica relativa ai lavori di realizzazione dell’ impianto di atletica leggera in località Le Piane. L’affidamento è avvenuto perché, in sede di Conferenza dei Servizi, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, attraverso il relativo parere di competenza, ha comunicato tra le altre cose che, "non potendo completamente escludere l’eventuale presenza di beni archeologici sommersi, prescrive che il controllo del rischio archeologico dovrà essere eseguito direttamente in fase di sorveglianza archeologica su tutte le operazioni di scavo e movimento terra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

