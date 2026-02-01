Il volto di Meloni restaurato a Roma | tra simboli e immagini la politica si fa arte pop

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, è stato restaurato il volto di Meloni su un affresco. L’opera, che si trova in uno dei luoghi più frequentati del centro storico, ha attirato subito l’attenzione di fedeli, turisti e passanti. La scena mostra come la politica si mescoli con l’arte, diventando simbolo e immagine pop.

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, uno dei luoghi più significativi del centro storico, è apparso un nuovo affresco che ha immediatamente acceso l'attenzione di fedeli, turisti e passanti. Raffigurato con tratti delicati e luminosi, il volto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato ritratto in stile angelico, con aureola e linee che ricordano le icone religiose del Rinascimento. L'opera, realizzata in forma di restauro parziale su una superficie murale già esistente, è stata scoperta nei primi giorni di febbraio 2026, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità ecclesiastiche o del Comune.

