Il Volley Bergamo 1991 ritrova la vittoria e la zona playoff | netto 3-0 a Perugia

Il Volley Bergamo 1991 torna a sorridere dopo quasi due mesi di digiuno. I bergamaschi vincono 3-0 a Perugia e risalgono in classifica, tornando in zona playoff. Una vittoria importante che dà fiato e fiducia alla squadra, subito dopo il weekend di pausa.

Ritorno alla vittoria dopo quasi due mesi e ritorno dentro la zona playoff. Il Volley Bergamo 1991 sceglie il modo migliore per ripartire dopo il weekend di pausa, rispondendo presente alla chiamata per risalire la classifica. Lo fa imponendo il proprio gioco, dettando i tempi e mostrandosi pronta in ogni fondamentale, con i suoi 12 muri, i 5 ace e una prestazione corale che permette di vincere sul campo di Perugia, fanalino di coda della classifica di Serie A1. Insomma, vittoria doveva essere e vittoria è stata. Fondamentale anche il ritorno di Cese Montalvo nel sestetto titolare. La cubana si fa subito notare: 7 punti a referto nel solo primo set, al pari di Kendall Kipp.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Volley Bergamo 1991

Il Volley Bergamo 1991 ha subito una sconfitta contro Conegliano, compromettendo la propria posizione in classifica e uscendo temporaneamente dalla zona playoff.

Ultime notizie su Volley Bergamo 1991

Argomenti discussi: Volley Bergamo a Perugia per inseguire i playoff; Verso Perugia-Bergamo. Meli: Ci aspettano cinque partite fondamentali per centrare i play-off; La 9a giornata parte con Cuneo-Busto; Pallavolo A1F – Perugia con l’acqua alla gola, ospita Bergamo che non può regalare nulla.

Ci siamo: il weekend chiama e il campo ci aspetta! Le #ChorusGirls sono cariche e pronte a lottare punto su punto. Sarete con noi a sostenerci dagli spalti #chorusvolleybergamoacademy #chorusgirls - facebook.com facebook