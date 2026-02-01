Il freddo di questi giorni sta uccidendo più persone a Kiev che i raid russi. Chi non muore sotto le bombe rischia di congelarsi nelle case rimaste senza riscaldamento. Il vescovo locale parla di un inverno “più buio” e fa appello alla comunità internazionale. La situazione si fa sempre più difficile, con le temperature che scendono sotto zero e le risorse che scarseggiano.

Roma, 2 febbraio 2026 – A Kiev chi non è ucciso dai raid russi rischia di morire per il freddo ucraino, pungente, di questi giorni. Stretta in un binomio letale, svanite le ultime ore dello stop ai bombardamenti, concesso da Mosca alla sola capitale nemica, la città batte i denti, un po’ per la paura di un imminente, massiccio attacco dai cieli dopo il transitorio silenzio delle armi, un po’ per le temperature che scavano sotto zero. Ucraina, non si fermano i raid russi: colpite la regione di Sumy e Zaporizhzhia A stretto giro a Kiev la colonnina di mercurio precipiterà a -22 gradi, mentre la popolazione si trova a fonteggiare il Generale inverno a corto di corrente elettrica, riscaldamento e pasti caldi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il vescovo di Kiev: “Morti congelati nelle case. Questo è l’inverno più buio”

Missili ipersonici colpiscono l'Ucraina, provocando morti e blackout a Kiev, con conseguenze anche in Russia.

