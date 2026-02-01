Il vedovo fa tappa al teatro | in scena Massimo Ghini e Galatea Ranzi

Il teatro Kennedy di Fasano si prepara ad accogliere il pubblico il 4 febbraio. Sul palco ci saranno Massimo Ghini e Galatea Ranzi in scena con lo spettacolo

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) FASANO - Il prossimo 4 febbraio il teatro Kennedy di Fasano ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale. Si tratta di "Il vedovo", capolavoro della commedia all'italiana, nell'adattamento firmato da Gianni Clementi ed Ennio Coltorti. Lo spettacolo, con inizio alle 20.30, vedrà protagonisti Massimo Ghini, che firma anche la regia, e Galatea Ranzi. La piece teatrale, tratta dal celebre film che negli anni '50 consacrò Alberto Sordi e Franca Valeri, porta in scena la storia di Alberto Nardi, industriale romano megalomane con un pessimo fiuto per gli affari, e sua moglie Elvira Ceccarelli, donna d'affari astuta e spregiudicata.🔗 Leggi su Brindisireport.it

