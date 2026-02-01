Il tribunale di Milano mostra segnali di miglioramento, anche se non senza difficoltà. Mentre il processo monocratico avanza bene, il collegio si trova ancora sotto pressione, rallentato da un volume di lavoro che fatica a smaltire. Il codice rosso impone limiti, ma i giudici cercano di mantenere la produttività alta.

Performance apprezzabili per il tribunale. Migliora il processo monocratico, mentre fatica di più il collegio a smaltire lavoro. La produttività complessiva realizzata dall’ufficio del dibattimento penale si attesta su un numero di 1543 procedimenti definiti nel settore monocratico e di 107 definiti in quello collegiale, con una leggera flessione nella produttività per il settore monocratico in linea con la sensibile riduzione delle sopravvenienze (1195 a fronte delle 2006). Le pendenze al 30 giugno 2025 "risultano rispettivamente attestarsi in 226 procedimenti a cognizione collegiale (a fronte dei 200 dell’anno precedente) e in 1735 procedimenti a cognizione monocratica (rispetto ai 2088 dell’anno precedente)". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tribunale fra impegno e processi. Il codice rosso frena il Collegio: "Ma la produttività regge ancora"

