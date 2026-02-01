Il Torino torna a vincere | Lecce battuto 1?0 con gol di Adams

Il Torino torna a vincere dopo quasi un mese. I granata superano 1-0 il Lecce all’Olimpico Grande Torino, grazie a un gol di Che Adams. I padroni di casa hanno spinto dall’inizio, ma hanno trovato la rete decisiva solo nel secondo tempo. È un risultato importante per il Torino, che risale in classifica e riaccende le speranze di migliorare il proprio cammino.

AGI - Il Torino torna al successo dopo quasi un mese. I ragazzi di Marco Baroni superano 1-0 il Lecce nel match dell'Olimpico Grande Torino, valido per la ventitreesima giornata di Serie A 20252026: decide un gol di Che Adams. La formazione ospite si rende subito pericolosa dopo appena 2' con un insidioso cross di Sottil, su cui Gandelman non arriva per un soffio. La risposta della squadra granata non si fa attendere, tanto che all'8' Falcone è costretto a un grande intervento sul colpo di testa di Adams: in seguito, però, viene ravvisata la posizione irregolare dell'attaccante.

