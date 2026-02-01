Il Torino torna a vincere dopo quasi un mese. I granata di Marco Baroni battono 1-0 il Lecce all’Olimpico Grande Torino grazie a un gol di Che Adams. La squadra di casa cerca di riprendere la marcia in campionato, mentre gli ospiti tentano di uscire dalla crisi. La partita si decide nel secondo tempo, quando Adams trova la rete che vale tre punti importanti.

Il Torino torna al successo dopo quasi un mese. I ragazzi di Marco Baroni superano 1-0 il Lecce nel match dell'Olimpico Grande Torino, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 20252026: decide un gol di Che Adams. La formazione ospite si rende subito pericolosa dopo appena 2' con un insidioso cross di Sottil, su cui Gandelman non arriva per un soffio. La risposta della squadra granata non si fa attendere, tanto che all'8' Falcone e' costretto ad un grande intervento sul colpo di testa di Adams: in seguito, pero', viene ravvisata la posizione irregolare dell'attaccante. I padroni ci casa continuano a spingere sulle fasce con Lazaro che al 16' lascia partire un ottimo traversone, ma nessun compagno riesce ad avventarsi sulla palla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Torino torna a vincere: basta Adams per battere il Lecce

