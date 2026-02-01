Il Serricciolo batte la Valfreddana e si avvicina alla vetta con una vittoria d’orgoglio

Il Serricciolo vince 1-0 contro la Valfreddana e si avvicina alla vetta del girone. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, portando a casa una vittoria importante per la classifica. La partita è stata combattuta, ma i galletti sono riusciti a trovare il gol decisivo, dimostrando di avere la grinta giusta per puntare in alto.

Il Serricciolo si impone sul campo della Valfreddana con un 1-0 che vale più di tre punti: è una vittoria di carattere, di orgoglio, che avvicina i galletti alla vetta del girone. La partita, disputata domenica pomeriggio al campo di via del Lavoro, si è decisa al 53' del primo tempo con un rigore trasformato da Pangi, dopo un'azione che ha segnato il passaggio di potere. Il Serricciolo ha dominato il gioco con un possesso che ha tenuto sotto pressione la difesa avversaria, ma senza concretizzare le occasioni fino al momento decisivo. La prima vera palla gol è arrivata al 22' del primo tempo: Barbasini ha avuto la palla del gol a tu per tu con Magnani, ma il portiere della Valfreddana ha respinto con decisione.

