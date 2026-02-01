Il ritorno della regina di ghiaccio | dietro i silenzi di Elena Rybakina

Dopo aver vinto l’Australian Open 2026, Elena Rybakina torna a far parlare di sé. La tennista kazaka, che ha attraversato momenti difficili fatti di violenze e sospensioni, ha dimostrato di saper reagire sul campo. La sua vittoria conferma il suo ritorno tra le protagoniste dell’élite mondiale, confermando che in silenzio e con determinazione si può risalire.

Sliding doors, la traduzione è “porte girevoli”. Nella vita spesso il termine viene usato come metafora, ad indicare momenti di svolta dettati da un evento preciso, che ha dato il via a un qualche cambiamento. Nella carriera di Elena Rybakina, nata a Mosca ma tennisticamente kazaka, ce ne sarebbero tanti. Ma uno spicca su tutti gli altri, un evento che ha posto la n.3 del mondo (da lunedì) al centro delle cronache: il rapporto con il suo coach Stefano Vukov, sospeso dalla Wta per la condotta nei suoi confronti, quasi di violenza psicologica. Un caso che ha occupato per più di un anno il centro delle discussioni tennistiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Elena Rybakina si prende la vittoria a Melbourne.

Elena Rybakina ha vinto l'Australian Open battendo in finale Aryna Sabalenka in tre set.

Elena Rybakina con il trofeo degli Australian Open! x.com

Aryna Sabalenka ha perso la finale con Elena Rybakina ma incrementa una statistica straordinaria: la sua striscia di incontri Slam con almeno un parziale vinto dura dallo US Open 2020 - facebook.com facebook