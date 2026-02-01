Il ricordo di Gilberto Salmoni testimone vivente del dolore di Buchenwald scomparso all’età di 96 anni

È morto a Genova Gilberto Salmoni, testimone della Shoah e sopravvissuto di Buchenwald. Aveva 97 anni. Con la sua testimonianza, ha mantenuto vivo il ricordo di ciò che ha vissuto e visto durante il lager. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la memoria storica di quei momenti.

È morto a Genova all'età di 97 anni Gilberto Raffaele Salmoni, sopravvissuto al campo di sterminio di Buchenwald e voce autorevole della memoria della Shoah. La sua scomparsa, avvenuta il 1° febbraio 2026, segna la perdita di uno dei pochi testimoni viventi che hanno vissuto l'orrore del nazismo dal di dentro. Nato a Genova il 15 giugno 1928 in una famiglia ebrea radicata nella città da generazioni, la sua vita è stata segnata fin dall'infanzia dalle conseguenze delle leggi razziali del 1938. La scuola pubblica gli fu chiusa, il padre fu licenziato, e la vita quotidiana si trasformò in un susseguirsi di discriminazioni e paura.

