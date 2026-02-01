Il regista della trilogia originale di Pirati dei Caraibi ha detto la sua sul reboot in corso alla Disney. Ha spiegato che la saga, che ha fatto innamorare molti, continuerà a essere importante, ma che bisogna aspettarsi novità e cambiamenti. Per ora, non ci sono dettagli concreti, solo l’idea di nuovi capitoli che possano mantenere vivo il fascino dei primi film.

Il franchise di Pirati dei Caraibi continua a vivere in casa Disney, e il regista della trilogia originale ha condiviso il suo punto di vista sul futuro della saga. Il franchise è iniziato nel 2003, quando Disney ha scelto Gore Verbinski, reduce dal successo del film horror The Ring, uscito l’anno precedente. Verbinski ha diretto tutti e tre i capitoli della trilogia originale: Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna (2003), Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006) e Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007). Da allora sono usciti altri due film, ma Verbinski non è mai tornato alla regia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il regista di Pirati dei Caraibi commenta il reboot della Disney

Approfondimenti su Pirati Dell Carabi Disney

Stasera, venerdì 23 gennaio, in onda sui principali canali televisivi il film

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

The Update Fans DIDN’T Want From Pirates of the Caribbean #piratesofthecaribbean #disney #shorts

Ultime notizie su Pirati Dell Carabi Disney

Argomenti discussi: Il creatore di Fortnite contro Gore Verbinski: Gli artisti FX di Pirati dei Caraibi l'AI se la sognavano; I videogame sono un problema per la CGI dei film: parola del regista di Pirati dei Caraibi; Riflessione: Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna non aveva bisogno di sequel; Gaming e film, polemiche su Unreal Engine e l’estetica da gioco, Epic Games: È un tool da sogno.

Gore Verbinski rivela se tornerà mai al franchise di Pirati dei CaraibiMentre la Disney continua a esplorare il mondo dei Pirati dei Caraibi, il regista dei primi film Gore Verbinski rivela se tornerà al franchise ... cinefilos.it

Il regista di Pirati dei Caraibi contro la CGI moderna: L’Unreal Engine ha portato un’estetica da videogioco nel cinemaIl regista di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski, parla apertamente di uno dei temi più caldi dell’industria cinematografica. vgmag.it

Il regista di "Pirati dei Caraibi" Gore Verbinski afferma che alcuni effetti speciali nei film sono peggiorati a causa dell'eccessiva dipendenza dall'Unreal Engine: "La gente ha iniziato a pensare che forse anche i film avrebbero potuto usare Unreal per gli effetti vi - facebook.com facebook