Il record dell' uomo pesce | 30 ore sott' acqua mangiando cioccolata

Un uomo ha passato 30 ore sott’acqua mangiando cioccolata, stabilendo un nuovo record. L’esperienza si è svolta poco al largo delle Isole Tremiti, dove il mare appariva tranquillo e senza onde. Ma sotto la superficie, la sfida era tutta un’altra storia.

Poco al largo delle isole Tremiti il mare è calmo, quasi privo di increspature, ma quella superficie inganna. Sotto, a cinque metri di profondità, è immerso l'italiano Francesco Colletta. Il motivo è tanto semplice quanto intricato: stabilire un nuovo record mondiale di permanenza subacquea. Respira con l'erogatore, si muove poco, misura i gesti, governa il tempo. Riemergerà soltanto dopo 29 ore, avvolto dall'incredulità collettiva. Colletta ha trentatre anni, viene da San Giovanni Rotondo ed è archeologo subacqueo. Lavora tra relitti, fondali, reperti antichi. Il mare lo frequenta per mestiere, prima ancora che per vocazione sportiva.

