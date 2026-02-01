Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Questa mattina il prezzo del PUN, il prezzo dell’energia elettrica in Italia, si ferma a 0,1176 euro per kilowattora. È una cifra stabile rispetto alle giornate precedenti, con leggere variazioni nelle ore più calde e in quelle serali. Gli operatori del settore osservano con attenzione i numeri, mentre i consumatori si chiedono come questa situazione influenzerà le bollette nei prossimi mesi.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 1 Febbraio 2026, si attesta a 0,1176 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 31 Gennaio 2026, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,0979 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,1430 €kWh alle ore 19. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali del pomeriggio (14:00 e 15:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 01022026 0,1176 -0,0141 31012026 0,1317 -0,0077 30012026 0,1394 -0,0066 29012026 0,1460 -0,0039 28012026 0,1499 -0,0010 27012026 0,1509 +0,0218 26012026 0,1287 -0,0091 25012026 0,1378 -0,0216 24012026 0,1594 +0,0012 23012026 0,1582 -0,0070 22012026 0,1593 +0,0066 21012026 0,1527 -0,0004 20012026 0,1527 +0,0052 19012026 0,1475 -0,0175 18012026 0,1650 +0,0055 17012026 0,1595 -0,0147 16012026 0,1742 +0,0021 15012026 0,1721 +0,0018 14012026 0,1703 -0,0019 13012026 0,1722 +0,0016 12012026 0,1706 +0,0012 11012026 0,1694 +0,0017 10012026 0,1677 +0,0014 09012026 0,1663 +0,0022 08012026 0,1641 +0,0009 07012026 0,1632 +0,0008 06012026 0,1624 +0,0012 05012026 0,1612 +0,0010 04012026 0,1602 +0,0009 03012026 0,1593 +0,0008 02012026 0,1585 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,1176 Gennaio 2026 0,1327 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Ultime notizie su PUN energia

Argomenti discussi: PUN luce oggi: qual è il valore a gennaio 2026?; PUN dicembre 2025: effetti sui costi in bolletta; Elettricità, prezzo all’ingrosso in aumento. Il fisso è la soluzione?; PUN luce e PSV gas 28 gennaio: il prezzo del gas torna a scendere.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 19 Gennaio 2026, si attesta a 0,1485 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente ... quifinanza.it

Elettricità, prezzo all’ingrosso in aumento. Il fisso è la soluzione?Gennaio si è aperto con un sostenuto rialzo del prezzo all’ingrosso dell’elettricità: per trovare un livello simile del PUN dobbiamo tornare indietro di quasi un anno. key4biz.it

