Il post della premier con i poliziotti feriti | ecco la straordinaria risposta dei follower

Giorgia Meloni pubblica su Instagram il racconto della visita agli agenti feriti a Torino. La premier condivide le immagini delle ferite degli agenti e riceve una risposta forte dai follower. La foto ha fatto il giro dei social, e molti utenti hanno commentato con solidarietà e sostegno. La visita di stamattina all’ospedale Le Molinette ha attirato l’attenzione, mentre sui social sono arrivati messaggi di vicinanza e apprezzamento.

È questo la straordinaria risposta dei follower al carosello pubblicato dall'account Instagram di Giorgia Meloni che ha così raccontato la visita di questa mattina agli agenti feriti negli scontri di ieri pomeriggio a Torino e ricoverati presso l'ospedale Le Molinette. Se questo rimane il trend di crescita nelle prossime ore, è assai probabile che il post a fine giornata possa raggiungere tranquillamente anche il milione di interazioni. È significativo in questo contenuto non solo la velocità di reazione dei follower, ma anche altri due aspetti: il primo, è la scelta scenografica delle foto, quasi strategica, di riprendere la premier di spalle o con il viso quasi coperto per dare visibilità e centralità agli agenti.

