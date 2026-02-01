Il Papa ha chiesto ai fedeli di pregare per le vittime degli eventi meteorologici estremi che si sono verificati recentemente in Portogallo e in Italia. Ha invitato a unirsi in preghiera per le persone colpite da queste calamità naturali, senza entrare troppo nei dettagli, ma puntando sull’importanza di sostenere chi sta attraversando momenti difficili.

Il papa ha lanciato un appello di preghiera per le vittime degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il Portogallo e l’Italia nei giorni scorsi. L’annuncio è arrivato durante la tradizionale udienza generale tenuta nella piazza San Pietro, davanti a migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. Il pontefice ha ricordato con tono grave le conseguenze devastanti di ondate di maltempo che hanno provocato allagamenti, frane e crolli di edifici, in particolare nelle regioni del sud del Portogallo e del centro Italia. Non ha fornito dettagli sul numero esatto delle vittime, ma ha sottolineato la necessità di solidarietà e di riflessione spirituale di fronte a tragedie che mettono in evidenza la vulnerabilità dell’uomo di fronte alla potenza della natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il pontefice invita fedeli a pregare per le vittime degli eventi meteorologici estremi in Portogallo e Italia.

Il Papa ad Assisi, la pioggia non ferma i fedeli. Leone XIV in preghiera sulla tomba di San Francesco: Continuare la sua missione di paceAssisi, 20 novembre 2025 – Papa Leone XIV è arrivato al Sacro Convento di Assisi intorno alle 9 di questa mattina, 20 novembre. In tantissimi ad attenderlo per la sua visita che prosegue nella cripta ... lanazione.it

Tele Dehon. . Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per le persone colpite dalla tempesta Kristin in Portogallo. In un telegramma il Pontefice si è detto vicino ai famigliari delle vittime, ai feriti e agli sfollati - facebook.com facebook