Il poliziotto 29enne pestato a calci e martellate a Torino | Così mi sono ritrovato da solo L’agguato e l’arsenale | chi sono gli antagonisti del blocco nero – Il video

Un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante una manifestazione a Torino. Mentre cercava di gestire la protesta, si è trovato da solo e ha subito calci e martellate. L’episodio avviene nel corso di scontri tra polizia e gruppi antagonisti, che hanno portato a una scena violenta e confusa. L’agente, proveniente dal reparto mobile di Padova, ha raccontato di essere stato lasciato isolato, senza l’appoggio dei colleghi. La polizia sta cercando di fare luce su chi siano gli aggressori e sul perché siano arriv

Alessandro Calista, 29 anni del reparto mobile di Padova, si è trovato separato dai colleghi durante gli scontri scoppiati a Torino al corteo in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna. «Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci», racconta dalla barella delle Molinette secondo quanto riporta Repubblica. Una decina di persone vestite di nero e incappucciate lo ha accerchiato in uno dei controviali: calci, pugni e tre colpi di martello alla schiena mentre cercava disperatamente di proteggere la testa.

