il pisa alza bandiera bianca tris del sassuolo e buio pesto il flop della partita della svolta

Il Pisa perde ancora, questa volta in casa contro il Sassuolo. La squadra di casa non riesce a reagire e subisce un tris che mette fine a ogni speranza di riscatto. I tifosi restano delusi mentre gli avversari festeggiano una vittoria che sembra chiudere definitivamente il discorso salvezza per i nerazzurri.

di Saverio Bargagna PISA Bandiera bianca: il Pisa alza il vessillo della resa all'Arena, il Sassuolo vince con merito e per i nerazzurri è ormai notte fonda. Una sola vittoria in 23 partite, troppo poco: il silenzio che cala al fischio finale rappresenta l'impietoso epilogo di quella che doveva essere la partita della vita e della riscossa. E invece la compagine di Gilardino gioca dieci minuti nel primo tempo e altrettanti nel secondo: squadra scarica e molle, così è impossibile pensare di vincerla, ancor meno sperare nel miracolo della salvezza. E ora Gilardino è a rischio. Con Tramoni titolare – e non poteva essere altrimenti dopo l'investitura ufficiale in settimana –, Gilardino opta per il debutto dal primo minuto di Bozhinov al posto dello squalificato Calabresi.

Pisa crolla sotto i colpi del Sassuolo e incassa un tris senza appello all’Arena.

