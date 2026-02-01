il piceno pop chorus conquista i social boom di condivisioni

Il Piceno Pop Chorus fa parlare di sé sui social network. Il gruppo musicale sta ottenendo un grande successo online, con un aumento di condivisioni e visualizzazioni. Era già successo in passato, ma questa volta la sua popolarità sembra crescere ancora di più. Gli utenti condividono i video delle esibizioni, portando il nome del coro sotto gli occhi di un pubblico sempre più vasto.

Il Piceno Pop Chorus sta conquistando il web. Era già successo qualche anno fa che il Piceno Pop Chorus facesse parlare di sé trovando spazio e seguito sui Social. Una versione di ’Centro di gravità permanente’ interpretata dal coro diretto dalla Maestra Giorgia Cordoni, superò su YouTube le 40.000 visualizzazioni, molte delle quali all’estero. Poi fu il turno di Jovanotti e di Saturnino applaudire e ricondividere la versione del coro di ’L’ombelico del mondo’. Vasco Rossi e con lui parecchi suoi fans, apprezzò pubblicamente la sua ’Rewind’ arrangiata per il PPC. Anche Lorella Cuccarini condivise con un commento entusiasta la versione corale del suo grande successo ’La notte vola’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

