Il personaggio ritratti semiseri dal consiglio comunale | Pietro Tropeano

Il consiglio comunale di oggi ha preso di mira Pietro Tropeano, che si presenta in modo semiserio tra le sedute. Tra i vari temi discussi, è emerso un virus che preoccupa più del Covid: quello della dipendenza. Una volta colpiva principalmente politici di tutti gli schieramenti, ora invece coinvolge anche persone comuni che, incontrate per strada o in uno studio, parlano di scissioni atomiche come se fosse una cosa normale.

C'è un virus, molto più pericoloso del Covid perché crea anche dipendenza. Una volta il ceppo originario colpiva in maggioranza politici di tutte le bandiere, oggi invece colpisce anche "signori nessuno" che sentiti per strada o in uno studio, riescono a parlare persino della scissione dell'atomo non sapendo neppure cosa sia un atomo. Ma questa è una delle varianti del virus che sta però diventando sempre più tossica ed endemica.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Pietro Tropeano Il personaggio, ritratti semiseri dal consiglio comunale: Lidia Diomede Il personaggio, ritratti semiseri dal consiglio comunale: Mara Piccin

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.