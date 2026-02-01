IL PERSONAGGIO Carica Stradi-Vardy Vuole fare la storia

Carica Stradi-Vardy, ex Robin Hood del calcio, si è trasferito a Cremona con un obiettivo chiaro: fare la storia. Dopo anni di imprese contro le big in Premier, ora vuole lasciare il segno anche in Italia. La sua voglia di emergere è palpabile, e i tifosi sono curiosi di vederlo all’opera in questa nuova avventura.

Da quando è a Cremona, l'ex Robin Hood che segnava sempre alle big in Premier (qui ha bucato Atalanta, Juventus, Bologna due volte e Cagliari ) è diventato Stradi-Vardy. Working class hero, Normal one, Radio wonker (soprannome affibiatogli da Ranieri perché parlava sempre): il 39enne è una vita che si stacca le etichette che qualcuno gli appiccica sulle spalle. Spalle larghe, non a 15 anni quando venne scartato dallo Sheffield, squadra della città nella quale è cresciuto, ma non abbastanza per i dirigenti di allora. Operaio, allora. Sul campo, solo con i dopo-lavoristi del Stocksbridge Park Steels.

