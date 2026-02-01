Il Pd scambia Milano per Minneapolis

La sinistra di Milano protesta contro l’Ice, parlando di “squadracce” e chiedendo di non tollerare l’uso della forza. La manifestazione si è svolta in pieno centro, con i manifestanti che hanno espresso la loro opposizione ai metodi delle forze dell’ordine. Nessuna presenza di brigate in passamontagna o con i fucili, assicurano gli organizzatori, anche se il clima resta teso. Per le Olimpiadi di Milano-Cortina, invece, nessuna paura di brigate armate: l’attenzione è tutta sulla sicurezza, senza rischiare escalation di

Manifestazione della sinistra meneghina contro l'Ice: «Non vogliamo squadracce». Ma per le Olimpiadi non verrà nessuna brigata in passamontagna e fucili spianati. La parola d'ordine è sempre la stessa: «Fascisti». Non sanno che altro dire e, come un disco rotto, la rievocano ad ogni occasione. La sinistra scende in piazza a Milano, manco a dirlo in piazza XXV Aprile, per protestare contro la presenza degli agenti dell'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. E lo fa con un presidio dal titolo «Agenti Ice a Milano? No, grazie» e un coro di fischietti, come quelli che gli americani usano per segnalare la presenza degli agenti Ice.

