La Valtiberina si prepara a scoprire il suo Carnevale. Domenica 8 febbraio, ad Anghiari, i carri allegorici sfileranno tra le vie del paese, attirando decine di spettatori. Una settimana dopo, il 15 febbraio, sarà il turno dei gruppi mascherati a Sansepolcro. La tradizione riprende vita con entusiasmo, coinvolgendo grandi e bambini nel festeggiamento.

di Claudio Roselli Carri allegorici ad Anghiari domenica 8 febbraio, gruppi mascherati a Sansepolcro il 15. Il Patto del Carnevale fra i due principali centri della è caratterizzato anche da questa distinzione, che li rende senza dubbio attraenti. Ma soprattutto l’accordo sulle date non solo elimina il dubbio di dover scegliere un appuntamento a causa delle sovrapposizioni, ma permette anche di vivere due giornate di festa nell’uno e nell’altro posto. Ieri mattina in sala consiliare ad Anghiari la presentazione del doppio evento alla presenza delle due maschere tipiche: il Sambudellaio di Anghiari, rappresentato in costume da Gino Grottini e il Senzabriglie di Sansepolcro, con il costume indossato da Michele Foni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il patto del Carnevale esalta la Valtiberina

Approfondimenti su Carnevale Valtiberina

Arezzo, 2 gennaio 2026 – È stata avviata durante le festività una petizione sulla mobilità in Valtiberina, con l’obiettivo di promuovere soluzioni sostenibili e migliorare i servizi di trasporto nella zona.

Il 23 gennaio 2026, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, si è tenuto il primo incontro del ciclo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carnevale Valtiberina

Argomenti discussi: Il patto del Carnevale esalta la Valtiberina; Il Carnevale della Vigolana: più di una festa, un patto di comunità tra tradizioni e futuro; Carnevale: un patto a due. Festa a metà tra i borghi di Anghiari e Sansepolcro; Presentato il Carnevale 2026 di Anghiari e di Sansepolcro . Domenica 8 febbraio il Carnevale di Anghiari, sette giorni dopo sarà la volta di Sansepolcro.

Il patto del Carnevale esalta la ValtiberinaCarri allegorici ad Anghiari l’8 febbraio, gruppi mascherati a Sansepolcro il 15: due giornate di festa senza sovrapposizioni ... lanazione.it

Il Carnevale di Putignano. Sei secoli di satira, arte e identità popolareDalle origini medievali alle grandi sfilate di oggi, il Carnevale di Putignano è uno dei più antichi d’Europa. E ce l’abbiamo in Puglia. Una festa che unisce sacro e profano, creatività artigiana e ... dabitonto.com

Il Carnevale è cominciato ed io già da giorni postando qualche frittella sento sempre le solite polemiche frittelle con buco o frittelle normali allora premettendo che a me piacciono tutte, avevo fatto un patto con quelli di casa mia e avevo incominciato qua. Poi s - facebook.com facebook