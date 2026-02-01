Il patrimonio foreste Aumentano le imprese | Le nostre aree interne occasione di sviluppo

La Liguria si conferma tra le regioni più verdi d’Italia, con oltre il 74% del suolo coperto da foreste. La provincia di Spezia, in particolare, ha la maggior concentrazione di boschi ripariali. Le aree interne della regione stanno vivendo una crescita di imprese che vedono nelle foreste una grande occasione di sviluppo, portando nuova vita alle zone più isolate e meno urbanizzate.

Con oltre il 74% del suolo regionale coperto da foreste, la Liguria e la provincia di Spezia, dove si trovano la maggioranza dei boschi ripariali, si confermano tra le realtà più verdi d’Italia. Il patrimonio boschivo ha un ruolo centrale non solo come risorsa ambientale, ma come vero e proprio motore economico per il territorio. Ed è in continua crescita: sono oltre 400mila gli ettari di bosco e negli ultimi 9 anni la superfice forestale regionale è cresciuta al ritmo di quasi 2 mila ettari all’anno, con 16 diverse categorie di bosco, dalle pinete litoranee alle faggete. È il quadro che emerge dal " Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Liguria 2025 ", presentato nei giorni scorsi in una conferenza a Genova, con la partecipazione di Confartigianato La Spezia e una delegazione di imprese spezzine del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un patrimonio da 80mila ettari di foreste a Imperia, ma è alta l’incidenza dei roghiSecondo il Rapporto sulle foreste liguri Imperia ha tra le aree più ricche e complesse. Ma in dieci anni sono bruciati 5.406 ettari, il dato più alto in Liguria ... ilsecoloxix.it

