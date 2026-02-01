Il passato che non perdona | i ricordi di Mengele riemergono in immagini di fuga e terrore

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel febbraio del 2026 arriva al cinema un film che rivela un lato sconosciuto di Josef Mengele. La pellicola non si limita a raccontare la sua storia, ma la mette in scena attraverso immagini di fuga e terrore. Mengele, il medico nazista di Auschwitz, si mostra ora come un uomo in fuga dal passato, in un viaggio onirico che non gli dà tregua. La sua figura emerge tra flashback e sogni, lasciando lo spettatore con il senso di un passato che, comunque, non si può dimenticare.

Nel febbraio del 2026 esce al cinema un film che scuote il silenzio storico intorno a uno dei crimini più oscuri del Novecento: la vita di Josef Mengele, il medico nazista noto come “angelo della morte” di Auschwitz, raccontata non attraverso documenti o testimonianze, ma in un viaggio onirico e disgregato che lo mostra in fuga, in cerca di un passato che non lo perdona. Il film, diretto da Kirill Serebrennikov, è ambientato in un’Europa immaginaria, tra Cipro, Germania, Grecia e Giordania, e ha una durata di 145 minuti. L’attore tedesco August Diehl interpreta Mengele in una performance che non si limita a imitare un mostro, ma cerca di penetrare nella mente di un uomo che ha scelto la fuga non per paura, ma per un senso di colpa che non si placa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

il passato che non perdona i ricordi di mengele riemergono in immagini di fuga e terrore

© Ameve.eu - Il passato che non perdona: i ricordi di Mengele riemergono in immagini di fuga e terrore

Approfondimenti su Josef Mengele

La scomparsa di Josef Mengele, recensione: un dramma storico che guarda al passato, ma parla del presente

La scomparsa di Josef Mengele ispira una riflessione sulla memoria storica e sul ruolo delle colpe.

Giornate di Cinema: i prossimi film Europictures, da Disappearance - La fuga di Mengele a Il grande Boccia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Josef Mengele

Argomenti discussi: Sognando il passato. L’antichità nel racconto delle identità; Quando il passato bussa ancora; MEMORIA NON SOLO PER IL PASSATO; PER L’OGGI….. - Club Alpino Italiano; L’orrore della Shoah e le responsabilità del fascismo italiano.

Cosa sono le costellazioni familiari: il metodo per sciogliere i nodi del passato che influenzano il presenteLa terapia familiare non c'entra niente con le costellazioni. Anzi, una costellazione riuscita è una costellazione in cui i partecipanti non si conoscono tra loro, ma che guidati dal costellatore, a ... fanpage.it

Ecco il motivo psicologico per cui restiamo in relazioni che non funzionano piùOgnuno di noi porta nelle relazioni adulte le dinamiche che ha vissuto da bambino in famiglia; come è stato amato e come ha visto amarsi i propri genitori. Si porta con sé le mancanze, gli sguardi che ... grazia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.