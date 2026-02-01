Nel febbraio del 2026 arriva al cinema un film che rivela un lato sconosciuto di Josef Mengele. La pellicola non si limita a raccontare la sua storia, ma la mette in scena attraverso immagini di fuga e terrore. Mengele, il medico nazista di Auschwitz, si mostra ora come un uomo in fuga dal passato, in un viaggio onirico che non gli dà tregua. La sua figura emerge tra flashback e sogni, lasciando lo spettatore con il senso di un passato che, comunque, non si può dimenticare.

Nel febbraio del 2026 esce al cinema un film che scuote il silenzio storico intorno a uno dei crimini più oscuri del Novecento: la vita di Josef Mengele, il medico nazista noto come “angelo della morte” di Auschwitz, raccontata non attraverso documenti o testimonianze, ma in un viaggio onirico e disgregato che lo mostra in fuga, in cerca di un passato che non lo perdona. Il film, diretto da Kirill Serebrennikov, è ambientato in un’Europa immaginaria, tra Cipro, Germania, Grecia e Giordania, e ha una durata di 145 minuti. L’attore tedesco August Diehl interpreta Mengele in una performance che non si limita a imitare un mostro, ma cerca di penetrare nella mente di un uomo che ha scelto la fuga non per paura, ma per un senso di colpa che non si placa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il passato che non perdona: i ricordi di Mengele riemergono in immagini di fuga e terrore

Approfondimenti su Josef Mengele

La scomparsa di Josef Mengele ispira una riflessione sulla memoria storica e sul ruolo delle colpe.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Josef Mengele

Argomenti discussi: Sognando il passato. L’antichità nel racconto delle identità; Quando il passato bussa ancora; MEMORIA NON SOLO PER IL PASSATO; PER L’OGGI….. - Club Alpino Italiano; L’orrore della Shoah e le responsabilità del fascismo italiano.

Cosa sono le costellazioni familiari: il metodo per sciogliere i nodi del passato che influenzano il presenteLa terapia familiare non c'entra niente con le costellazioni. Anzi, una costellazione riuscita è una costellazione in cui i partecipanti non si conoscono tra loro, ma che guidati dal costellatore, a ... fanpage.it

Ecco il motivo psicologico per cui restiamo in relazioni che non funzionano piùOgnuno di noi porta nelle relazioni adulte le dinamiche che ha vissuto da bambino in famiglia; come è stato amato e come ha visto amarsi i propri genitori. Si porta con sé le mancanze, gli sguardi che ... grazia.it

Il regista de "La scomparsa di Josef Mengele" dedica ai giovani il suo film affinché il passato non si ripeta. Dal 29 gennaio al cinema. - facebook.com facebook

La riflessione sul passato, le colpe del presente. Un film che fa pensare, al Trieste Film festival. x.com