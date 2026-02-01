A Cisanello partono i lavori per il secondo lotto del Parco Europa. Da domani chiudono temporaneamente il parcheggio di via Cisanello davanti all’Esselunga, noto anche come parcheggio del Papa. Si tratta di un intervento di riqualificazione che durerà fino al termine dei lavori, previsti per estendere l’area verde pubblica tra via di Cisanello e via Bargagna. I fondi arrivano dal Comune, grazie a un bando regionale dedicato a infrastrutture verdi e alla prevenzione del rischio idraulico.

Il Parco Europa, a Cisanello, cresce. Da domani partono infatti i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Cisanello di fronte al centro commerciale dell’Esselunga (parcheggio del Papa), che resterà quindi chiuso fino al termine dell’intervento, che rientra nel secondo lotto di lavori al Parco Europa, avviato nel luglio 2025, per estendere l’area verde pubblica da via di Cisanello fino a via Bargagna, ed è realizzato grazie al finanziamento ottenuto dal Comune su un bando regionale dedicato alle infrastrutture verdi e alla mitigazione del rischio idraulico. Il cantiere, che interessa una superficie di circa due ettari, avrà una durata di circa un anno, con fine lavori prevista per l’estate 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Parco Europa cresce ancora. Da domani via al secondo lotto. Area sosta off limits per lavori

Approfondimenti su Parco Europa

Da lunedì 26 gennaio sarà operativo il nuovo parcheggio provvisorio nell’area dell’ex caserma Rossani, sostituendo il precedente spazio di sosta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Parco Europa

Argomenti discussi: Il Parco Europa cresce ancora. Da domani via al secondo lotto. Area sosta off limits per lavori; Parco circolante Europa: l’età media delle auto è di quasi 13 anni; L’Europa dell’auto chiude il 2025 con una crescita del 2,4%. A dicembre l’elettrico supera la benzina; Semirimorchi in Europa: il mercato riparte, ma non per crescita.

Il Parco Europa cresce ancora. Da domani via al secondo lotto. Area sosta off limits per lavoriInizia la riqualificazione del parcheggio di via Cisanello di fronte a Esselunga, fino al termine del cantiere. Il sindaco Conti: Zona sempre più attrattiva per servizi e qualità urbana. lanazione.it

Cresce il Parco Europa. Al via il secondo lotto. Area verde e laghetto: Maxi polmone verdeIniziati a luglio, vanno avanti i lavori di ampliamento del Parco Europa a Cisanello, per un importo complessivo di circa un milione di euro. L’intervento, che estenderà l’area verde pubblica da via ... lanazione.it

Parco Europa, da lunedì chiude il parcheggio di via Cisanello per i lavori di riqualificazione Al via il secondo lotto del Parco Europa: interventi su verde, parcheggi e drenaggio urbano - facebook.com facebook