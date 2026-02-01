Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 febbraio | Agata lascia Milano?

Nella puntata di lunedì 2 febbraio de Il Paradiso delle Signore, il lavoro si mette di mezzo tra sentimenti e ambizioni dei personaggi. Agata potrebbe lasciare Milano, ma ancora non è chiaro cosa deciderà. La scena si prospetta piena di tensione e scelte importanti.

Nella puntata di lunedì 2 febbraio de Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16.00 su Rai 1, il lavoro mette alla prova i sentimenti e le ambizioni di più di un protagonista. Tra nuove opportunità professionali, equilibri di coppia sempre più fragili e tensioni che riemergono, al centro della scena ci sono scelte destinate a lasciare il segno.

