Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 febbraio | Agata lascia Milano?

Nella puntata di lunedì 2 febbraio de Il Paradiso delle Signore, il lavoro si mette di mezzo tra sentimenti e ambizioni dei personaggi. Agata potrebbe lasciare Milano, ma ancora non è chiaro cosa deciderà. La scena si prospetta piena di tensione e scelte importanti.

