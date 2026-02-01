Il nuovo caporalato ’mascherato’ Squillace Greco cita il caso Siena Inchiesta choc già una condanna

La procura di Siena ha aperto un’indagine su un nuovo caso di caporalato nascosto dietro apparenti attività legittime. La giornalista Laura Valdesi rivela che si tratta di un fenomeno diffuso, già condannato in passato, e che coinvolge anche aree come la Toscana. Il caso ha sollevato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno cercando di mettere fine a questa piaga nascosta tra le campagne e le imprese agricole.

di Laura Valdesi SIENA "La Toscana non presenta caratteristiche della criminalità diverse da quelle che si registrano nelle altre regioni del Centro nord del Paese". Parola di Ettore Squillace Greco, procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, ieri in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Si riferisce a reati di droga, criminalità organizzata e riciclaggio, economici e tributari, ambientali, espressione di violenza di genere. E ancora: in materia di sicurezza sul lavoro e connessi all'immigrazione. "Continuano ad essere quelli che nel quadro complessivo delle manifestazioni delinquenziali in ambito regionale – spiega ancora nella sua relazione – risultano essere maggiormente meritevoli di attenzione".

