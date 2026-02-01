L’Orologio dell’Apocalisse si avvicina ancora di più alla mezzanotte. Questa volta, l’aggiornamento più recente lo porta a 85 secondi dalla fine del mondo, il livello più vicino mai raggiunto dal 1947. Il Nobel Parisi, ospite di La7, ha commentato che un attacco nucleare tattico in Italia potrebbe causare circa 5 milioni di morti. La minaccia si fa più concreta e l’allarme cresce tra esperti e cittadini.

L’Orologio dell’Apocalisse avanza fino a 85 secondi dalla mezzanotte, cioè dalla fine del mondo, il punto più vicino alla catastrofe mai raggiunto dalla sua creazione nel 1947. È il dato più allarmante mai registrato dal Doomsday Clock, lo strumento simbolico aggiornato ogni anno dal Bulletin of the Atomic Scientists per misurare quanto l’umanità sia vicina all’autodistruzione. Alla base dello spostamento delle lancette, spiegano gli scienziati, ci sono il rischio crescente di una guerra nucleare, l’aggravarsi della crisi climatica, il potenziale uso improprio delle biotecnologie e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Nobel Parisi a La7 commenta l'inquietante aggiornamento dell'orologio dell'Apocalisse: "Attacco nucleare tattico in Italia causerebbe 5 milioni di morti"

Le lancette del Doomsday Clock sono state spostate avanti di 85 secondi, portando l’orologio dell’apocalisse a un passo dalla mezzanotte.

L’Orologio dell’Apocalisse indica che il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare, il valore più vicino alla catastrofe mai registrato.

