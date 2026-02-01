Il Nero di Pecorara premiato come buon esempio di come comunicare un territorio
Il Nero di Pecorara riceve un premio come esempio di buona comunicazione territoriale. La motivazione principale è la capacità di unire pubblico e privato per far crescere l’economia locale. Il riconoscimento punta anche a far conoscere un territorio che, come molti altri, soffre di spopolamento e difficoltà. Un premio che vuole valorizzare chi lavora per rilanciare il proprio paese.
«La capacità di saper unire una comunità tra pubblico e privato utile per generare economia territoriale e far conoscere i territori ad alto rischio spopolamento». È con questa motivazione che Ranca Tartufi si è vista assegnare il premio “Parola d’Oro”, giunto alla seconda edizione e che celebra, in molteplici campi e discipline – dal giornalismo al cinema, dalla politica all’imprenditoria - l'arte di comunicare in modo empatico e costruttivo. L’azienda di Vernasca ha presentato come esempio positivo il progetto di promocommercializzazione del tartufo Nero di Pecorara, nato su iniziativa e impulso del Comune di Alta Val Tidone e che ha visto negli ultimi due anni compiere passi importanti nell’unione e collaborazione tra privato e pubblico riuscendo, sotto il cappello di un brand identificativo, a realizzare un fulgido esempio di filiera corta che parte dai cavatori per arrivare sulla tavola attraverso i semilavorati che destagionalizzano il prodotto, rendendolo un’eccellenza enogastronomica da gustare tutto l’anno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
