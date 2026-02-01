Il mercato Il prestito di Nzola è ufficiale Diritto di riscatto a tre milioni
Il Sassuolo ha concluso l’affare con la Fiorentina e ufficializza il prestito di M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, che si è messo in mostra con il Pisa nella prima metà di stagione, arriva in neroverde con l’opzione di riscatto a 3 milioni. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di trattative e ieri sera l’annuncio ufficiale.
La telenovela è finita. Sbancata l’Arena Garibaldi, il Sassuolo ha ufficializzato, nella serata di eri, la chiusura della trattativa che fa di M’Bala Nzola (foto), attaccante angolano classe 1996 che arriva in prestito – con diritto di riscatto per 3 milioni – dalla Fiorentina dopo aver disputato la prima metà della stagione nel Pisa, con 16 presenze e 3 gol. L’ufficialità, come detto ieri, e primo colpo, in entrata per un Sassuolo che da qui alle prossime 48 ore – il mercato chiude domani sera – altro farà, sia in entrata che in uscita. L’arrivo di Nzola sblocca il passaggio di Skjellerup allo Spezia ma altro, dalla dirigenza neroverde che aveva già ceduto Cheddira al Lecce, è atteso da qui alle prossime ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioni
Il Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni.
Per Juanlu il Napoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il Siviglia deve far cassa entro il 30 giugno
Il Napoli ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia.
