Il Sassuolo ha concluso l’affare con la Fiorentina e ufficializza il prestito di M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, che si è messo in mostra con il Pisa nella prima metà di stagione, arriva in neroverde con l’opzione di riscatto a 3 milioni. La trattativa si è sbloccata dopo settimane di trattative e ieri sera l’annuncio ufficiale.

La telenovela è finita. Sbancata l’Arena Garibaldi, il Sassuolo ha ufficializzato, nella serata di eri, la chiusura della trattativa che fa di M’Bala Nzola (foto), attaccante angolano classe 1996 che arriva in prestito – con diritto di riscatto per 3 milioni – dalla Fiorentina dopo aver disputato la prima metà della stagione nel Pisa, con 16 presenze e 3 gol. L’ufficialità, come detto ieri, e primo colpo, in entrata per un Sassuolo che da qui alle prossime 48 ore – il mercato chiude domani sera – altro farà, sia in entrata che in uscita. L’arrivo di Nzola sblocca il passaggio di Skjellerup allo Spezia ma altro, dalla dirigenza neroverde che aveva già ceduto Cheddira al Lecce, è atteso da qui alle prossime ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. Il prestito di Nzola è ufficiale . Diritto di riscatto a tre milioni

Approfondimenti su Nzola Fiorentina

Il Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni.

Il Napoli ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia.

Ultime notizie su Nzola Fiorentina

