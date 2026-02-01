il mengo slitta per i mondiali pesca ancora tra i big di sanremo nel mirino brancale e morandi jr

Il Festival di Mengo si sposta a metà luglio, lasciando l’ipotesi di inizio mese. La location resta il Prato di Arezzo, dove sono attesi diversi artisti di Sanremo. La decisione arriva dopo alcune settimane di incertezza, ma gli organizzatori confermano che l’evento si farà. Nel frattempo, il festival pesca ancora tra i big e si prepara a portare sul palco nomi noti come Brancale e Morandi jr. La corsa per i big del panorama musicale prosegue, anche se le date sono state rimandate.

Si sposta da inizio mese alla parte centrale di luglio, conferma la location del Prato ed è pronto a portare ad Arezzo tanti artisti di Sanremo. Motori avanti tutta per l’edizione 2026 del Mengo Music Fest, con Paco Mengozzi già approdato sulla riviera ligure in attesa del Festival della canzone italiana e di stringere gli ultimi accordi per portare a casa i big dell’Ariston, pronti ad esibirsi nella rassegna dell’estate aretina. Intanto sono state scelte le date. Ufficiali quelle del Mengo 2026 che sarà dal 14 al 18 luglio al parco del Prato. "Quest’anno abbiamo deciso di spostare il Mengo di una settimana a causa della concomitanza con i mondiali – spiega Paco Mengozzi organizzatore della rassegna musicale che porta il suo nome – in arrivo cinque serate al Prato, con un assetto simile a quello che abbiamo avuto nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

