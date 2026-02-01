Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è infortunato al ginocchio durante l’ultima partita. I medici hanno confermato un trauma che mette a rischio la stagione. La società ora deve riorganizzare la squadra senza il suo leader. I tifosi sono in allerta e aspettano aggiornamenti sulle sue condizioni.

"> Trauma al ginocchio per il capitano: stagione a rischio. Il mercato azzurro cambia direzione Un salto, l’atterraggio sbagliato e la mano alzata verso il cielo. Giovanni Di Lorenzo ha capito subito che qualcosa nel ginocchio sinistro non andava. Il capitano del Napoli è stato accompagnato in barella negli spogliatoi e ha lasciato lo stadio solo dopo il fischio finale, incrociando i compagni vittoriosi e il suo agente. È il racconto di Gennaro Arpaia su Il Mattino, che descrive una serata segnata dall’ansia e dalla consapevolezza di un infortunio grave. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Di Lorenzo ko, Napoli costretto a rifare i conti”

Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli si trova di fronte a un vero e proprio scossone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, Conte: Di Lorenzo? Sembra sia il crociato. Siamo in attivo con il mercato bloccato, poi ci sono i club indebitati; Napoli-Fiorentina, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella; Napoli-Chelsea, Di Lorenzo: Oggi grande prova, ma percorso in Champions non ottimale; Napoli-Fiorentina, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella.

Napoli-Fiorentina, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo: il capitano esce in barellaPiove sul bagnato in casa Napoli. Su una doppia occasione per la Fiorentina al 26esimo minuto due problemi per gli azzurri: prima Meret, che si rialza dopo pochi secondi, poi Di Lorenzo. ilmattino.it

Infortunio Di Lorenzo, tremenda indiscrezione sugli esami strumentali: i tempi di recuperoUltime notizie SSC Napoli - Giovanni Di Lorenzo alza subito la mano al cielo quando capisce che qualcosa nel suo ginocchio sinistro non va, scrive Il Mattino che si teme l'esito peggiore dagli esami s ... msn.com

Jannik esordirà martedì nella mattinata italiana contro Gaston, Lorenzo giocherà invece alle 1.30 del mattino. In campo tra gli italiani anche Darderi, Nardi e Sonego. Darderi giocherà alle 1.00 italiane contro Garin, primo match della sessione diurna sulla - facebook.com facebook