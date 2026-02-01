Il Lecce è sterile il Toro rinasce | Baroni salva la panchina i giallorossi restano al buio

Da quotidianodipuglia.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecce si ferma ancora, il Torino invece riparte e conquista un punto importante. La squadra di Baroni, dopo alcune partite deludenti, riesce a mantenere la sua posizione in classifica, ma senza riuscire a trovare il gol che potrebbe cambiare le sorti del match. Il Torino, invece, si dimostra forte e compatto, e grazie a questa prestazione rinasce sotto la guida di Juric. La partita si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, mentre i granata portano a casa un pareggio che dà fiducia. Come diceva Alleg

Citando Max Allegri: il calcio è un gioco semplice, se non segni non vinci. E anche pareggiare diventa difficile. Il Lecce non segna nemmeno a Torino, nel mezzogiorno di fuoco è Baroni a sparare per primo con Che Adams e a vincere il duello con Di Francesco. Per i giallorossi un'altra sconfitta, figlia di una squadra in difficoltà in avanti, nonostante la titolarità di Cheddira (Stulic fuori per 90', anche perché non al meglio). Finisce 1-0, come a Milano contro Inter e Milan, per una squadra che difende in modo ordinato ma in avanti non trova quasi mai lo spunto. La cronaca. Nel primo tempo l'approccio del Lecce era stato tutt'altro che negativo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il lecce 232 sterile il toro rinasce baroni salva la panchina i giallorossi restano al buio

© Quotidianodipuglia.it - Il Lecce è sterile, il Toro rinasce: Baroni salva la panchina, i giallorossi restano al buio

Approfondimenti su Lecce Toro

Torino Udinese 1-2: Zaniolo e Ekkelenkamp stendono il Toro. Per Baroni (incolore) si salva solo Casadei

Nel match della 19ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, Udinese conquista una vittoria per 2-1 contro il Torino.

Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco: Baroni si gioca la panchina, Di Francesco cerca l'accelerata. Le formazioni ufficiali: Cheddira dal 1'

Alle 12 si gioca una partita importante tra Torino e Lecce.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecce Toro

Argomenti discussi: Un super Como demolisce il Torino 6-0, la Fiorentina perde 2-1 con il Cagliari, 0-0 tra Lecce e Lazio; Pio Cisternino presenta presso la Biblioteca Comunale Michele Lecce di San Giovanni Rotondo La città del miracolo e del disincanto; Pagelle di Lecce-Lazio 0-0: zero emozioni e Ramadani migliore in campo. Romagnoli saluta qui?; La Cremonese cade a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitte per Pisa e Fiorentina.

il lecce è sterileIl Lecce è sterile, il Toro rinasce: Baroni salva la panchina, i giallorossi restano al buioCitando Max Allegri: il calcio è un gioco semplice, se non segni non vinci. E anche pareggiare diventa difficile. Il Lecce non segna nemmeno ... msn.com

il lecce è sterileL'Opinione -Il Lecce esce nuovamente sconfitto di misura da San Siro e scivola in zona rossaChe il Lecce potesse ritrovarsi nelle ultime posizioni dopo la doppia trasferta con Inter e Milan era un rischio concreto, e purtroppo il pronostico si è avverato. A San Siro, contro i rossoneri, la ... leccesette.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.