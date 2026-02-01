Il Lecce si ferma ancora, il Torino invece riparte e conquista un punto importante. La squadra di Baroni, dopo alcune partite deludenti, riesce a mantenere la sua posizione in classifica, ma senza riuscire a trovare il gol che potrebbe cambiare le sorti del match. Il Torino, invece, si dimostra forte e compatto, e grazie a questa prestazione rinasce sotto la guida di Juric. La partita si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, mentre i granata portano a casa un pareggio che dà fiducia. Come diceva Alleg

Citando Max Allegri: il calcio è un gioco semplice, se non segni non vinci. E anche pareggiare diventa difficile. Il Lecce non segna nemmeno a Torino, nel mezzogiorno di fuoco è Baroni a sparare per primo con Che Adams e a vincere il duello con Di Francesco. Per i giallorossi un'altra sconfitta, figlia di una squadra in difficoltà in avanti, nonostante la titolarità di Cheddira (Stulic fuori per 90', anche perché non al meglio). Finisce 1-0, come a Milano contro Inter e Milan, per una squadra che difende in modo ordinato ma in avanti non trova quasi mai lo spunto. La cronaca. Nel primo tempo l'approccio del Lecce era stato tutt'altro che negativo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Lecce è sterile, il Toro rinasce: Baroni salva la panchina, i giallorossi restano al buio

Approfondimenti su Lecce Toro

Nel match della 19ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, Udinese conquista una vittoria per 2-1 contro il Torino.

Alle 12 si gioca una partita importante tra Torino e Lecce.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecce Toro

Argomenti discussi: Un super Como demolisce il Torino 6-0, la Fiorentina perde 2-1 con il Cagliari, 0-0 tra Lecce e Lazio; Pio Cisternino presenta presso la Biblioteca Comunale Michele Lecce di San Giovanni Rotondo La città del miracolo e del disincanto; Pagelle di Lecce-Lazio 0-0: zero emozioni e Ramadani migliore in campo. Romagnoli saluta qui?; La Cremonese cade a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitte per Pisa e Fiorentina.

Il Lecce è sterile, il Toro rinasce: Baroni salva la panchina, i giallorossi restano al buioCitando Max Allegri: il calcio è un gioco semplice, se non segni non vinci. E anche pareggiare diventa difficile. Il Lecce non segna nemmeno ... msn.com

L'Opinione -Il Lecce esce nuovamente sconfitto di misura da San Siro e scivola in zona rossaChe il Lecce potesse ritrovarsi nelle ultime posizioni dopo la doppia trasferta con Inter e Milan era un rischio concreto, e purtroppo il pronostico si è avverato. A San Siro, contro i rossoneri, la ... leccesette.it

La Lazio si muove sul mercato in entrata. Dopo il pareggio sterile contro il Lecce la dirigenza biancoceleste sta lavorando per portare un rinforzo alla corte di Maurizio Sarri. Come riporta Matteo Moretto la Lazio sarebbe ad un passo da Daniel Maldini. Trovato - facebook.com facebook

ANCORA NO Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina La Roma inizia bene, spreca il vantaggio poi viene punita da Scalvini e fino all’intervallo gioca male. Nella ripresa non basta una sterile reazione giallorossa. Il problema è il solito: l’attacco. Ga x.com