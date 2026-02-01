Il Jazz Club chiude Il proprietario annuncia sui social | sigilli allo storico locale di Firenze

Dieci anni di musica dal vivo e tante serate indimenticabili: Firenze perde uno dei suoi locali più iconici. Davide Pispicia, il proprietario, ha annunciato sui social che il Jazz Club chiude definitivamente. Con la voce rotta dall’emozione, ha spiegato di aver dovuto consegnare i sigilli allo storico locale di via Nuova de’ Caccini. La notizia ha colto di sorpresa molti fan e musicisti che frequentavano il club, ormai da anni punto di riferimento per gli appassionati di jazz in città.

Firenze, 1 febbraio 2026 – È distrutto, provato, con la voce spezzata dalla stanchezza e dallo choc. Davide Pispicia, storico proprietario del Jazz Club, celebre locale di Firenze in via Nuova de' Caccini, ha annunciato la chiusura del club attraverso alcuni video pubblicati sui social. I video sui social: "Oggi finisce il Jazz Club". "Ragazzi, oggi finisce il Jazz Club. Finalmente sono arrivati all'obiettivo sperato", dice Pispicia, visibilmente scosso. "Vi ringrazio per tutta la solidarietà, per la partecipazione, per tutto quello che c'è stato. L'unica cosa che mi potrebbe salvare è un'enorme raccolta fondi, perché io ho terminato le risorse.

